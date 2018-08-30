Медведев приветствует отмену внутреннего роуминга в России

По словам премьера, россиянам больше не придётся переплачивать за связь во время поездок внутри страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что отмена сотовыми операторами роуминга внутри страны станет большой победой. Об этом он заявил на заседании правительства в четверг, пишет life.

"В этом году мобильные операторы, наконец, отменят внутренний роуминг. Это большая победа. И людям больше не придётся переплачивать за связь во время поездок по России", — сказал премьер.

Напоминается, что крупнейшие российские операторы сотовой связи уже приступили к отмене внутрисетевого роуминга. "Вымпелком" сделал это с 20 августа, МТС называл дату 30 августа, а "Мегафон" — 1 сентября. Tele2 обещал завершить процесс отмены роуминга до 31 августа.