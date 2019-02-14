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Новости. Общество
16:30, 14 Февраля 2019
фото: © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Медведев: рост экономики фиксируется, но пока не ощущается нашими гражданами

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Рост экономики России фиксируется уже третий год подряд, но он пока не ощущается гражданами России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарном заседании форума в Сочи 2019.

"Напомню, что по итогам прошлого года ВВП вырос более чем на 2%. Рост экономики фиксируется уже третий год подряд, при этом мы, конечно, понимаем, что качество этого роста нас не устраивает. На него влияет много разовых факторов. Но даже дело не в этом, самое главное, что этот рост пока не ощущается нашими гражданами", — сказал он.

Медведев отметил, что "темпы роста инвестиций в основной капитал остаются ниже целевых значений, есть целый ряд других неблагоприятных моментов".

При этом премьер-министр напомнил, что "сделано уже немало".

Что Медведев имел в виду, говоря о достижениях в сфере экономики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2019-02-14 17:31:14
Недимон наверно меня (в том числе) имел ввиду. Хоть тресни, в упор не вижу никаких зеленых ростков в экономике. Зато вижу инфляцию и оптимизацию с транформацией невооруженным глазом.
А "оптимизация" и "транформация" - синонимы слова "угандошить".
Неравнодушный
2019-02-14 17:30:25
Кто это может ощутить?.. кроме особо сенситивных и чутьистых.
кир
2019-02-14 18:37:06
Неравнодушный, хорошо сказано. :)
zanoza
2019-02-14 17:03:11
Это очередное высказывание вроде "денег нет , но вы держитесь" :) Скучно было бы россиянам без крылатых фраз Д.Медведева ,вот очередной подарок "рост экономики фиксируется , но пока не ощущается нашими гражданами". Как это прикажите понимать? Только с юмором!
однозначно
2019-02-14 16:59:25
Не согласен. Я ощущаю и фиксирую. Вот в январе в ходе опроса зафиксировал, что не смотрю на ценники в магазине, так меня за это на костре сжечь хотели некоторые тут. На конюшне выпороть грозились . А еще либералами себя называют.
Беня
2019-02-14 17:23:13
однозначно, вы шото путаете. Походу это были siloviki - пенсионеры :)
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