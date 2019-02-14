Медведев: рост экономики фиксируется, но пока не ощущается нашими гражданами

Рост экономики России фиксируется уже третий год подряд, но он пока не ощущается гражданами России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарном заседании форума в Сочи 2019.

"Напомню, что по итогам прошлого года ВВП вырос более чем на 2%. Рост экономики фиксируется уже третий год подряд, при этом мы, конечно, понимаем, что качество этого роста нас не устраивает. На него влияет много разовых факторов. Но даже дело не в этом, самое главное, что этот рост пока не ощущается нашими гражданами", — сказал он.

Медведев отметил, что "темпы роста инвестиций в основной капитал остаются ниже целевых значений, есть целый ряд других неблагоприятных моментов".

При этом премьер-министр напомнил, что "сделано уже немало".

Что Медведев имел в виду, говоря о достижениях в сфере экономики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".