Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня совершит рабочую поездку в Республику Карелия.
Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"В Петрозаводске Дмитрий Медведев проведёт совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины", - сказано в сообщении.
В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руководители профильных ведомств, главы регионов.
"В рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт встречу с главой Республики Карелия А.О.Парфенчиковым", - отмечается на сайте правительства.
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