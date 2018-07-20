Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня совершит рабочую поездку в Республику Карелия.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"В Петрозаводске Дмитрий Медведев проведёт совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины", - сказано в сообщении.

В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руководители профильных ведомств, главы регионов.

"В рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт встречу с главой Республики Карелия А.О.Парфенчиковым", - отмечается на сайте правительства.