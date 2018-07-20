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Новости. Политика
09:01, 20 Июля 2018
фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня совершит рабочую поездку в Республику Карелия.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"В Петрозаводске Дмитрий Медведев проведёт совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины", - сказано в сообщении.

В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руководители профильных ведомств, главы регионов.

"В рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт встречу с главой Республики Карелия А.О.Парфенчиковым", - отмечается на сайте правительства.

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Комментарии

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NIK
2018-07-20 10:09:37
Просто встретились два " одиночества " .
grigorjev
2018-07-20 10:02:34
Да-да... Вчера направлено Руководству страны: "Уже 5 лет власти Республики Карелия и России проводят государственную политику, нарушающую законы страны и международное право. Прежде всего это наглая, беззастенчивая русификация Карелии".
Игорь
2018-07-20 09:57:29
В рыбный магазинчик сходят ..
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