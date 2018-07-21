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Новости. Общество
11:41, 21 Июля 2018

Медведев выделил более 83 млн рублей на дорогу в Петрозаводске

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выделить более 83 млн рублей на обустройство дороги к перинатальному центру в Петрозаводске.

Об этом Медведев рассказал в пятницу на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в Петрозаводске. Особое внимание на встрече было уделено вопросам дорожного хозяйства, более 90% федеральных трасс в Карелии находятся в нормативном состоянии. Тревогу вызывают дороги регионального значения.

"Дороги нужны всем: и жителям, и бизнесу, - прокомментировал Дмитрий Медведев. - Без развития дорожного хозяйства невозможно развитие ни одной российской территории. Те планы, которые вы объявили, достаточно амбициозные. Надеюсь, что их удастся воплотить в жизнь. В том числе, и с федеральной поддержкой".

Она рассказал о выделении средств на социально значимый дорожный объект в Петрозаводске – дорогу, которая расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к Перинатальному центру.

"Вы обращались с просьбой оказать помощь в реконструкции одного из объектов дорожного хозяйства. В преддверии сегодняшнего визита я подписал распоряжение о выделении Росавтодору из резервного фонда бюджету Карелии 83,2 млн рублей на ввод в эксплуатацию объекта по ул.Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного проспекта", - сообщил Дмитрий Медведев.

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