Медвежьегорская ЦРБ в Карелии просит доноров сдать кровь

Доноров крови приглашают в Медвежьегорскую центральную районную больницу.

Учреждение здравоохранение просит 12 августа местных жителей принять участие в сдаче крови. Доноров будут ждать с 10.00 до 13. 00 по адресу: ул. М.Горького, д. 25, 2 этаж, пишут в паблике «Медвежьегорск Online».

Для сдачи крови противопоказаниями являются:

— вес менее 50 кг;

— симптомы ОРВИ;

— наличие в анамнезе гепатита.

Разрешается сдавать кровь пациентам, переболевшим COVID-19 через 4 месяца; вакцинированным от COVID-19 — через 1 месяц после окончания вакцинации.

При себе иметь паспорт.