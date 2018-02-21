Медвежьегорским подросткам грозит 7 лет тюрьмы за угон

Медвежьегорский суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух молодых людей, обвиняемых в угоне автомобиля, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в сентябре 2017 года 15-летние жители Медвежьегорского района угнали Chevrolet Cobalt в деревне Маслозеро. Обвиняемые проникли в машину, завели ее, после чего катались по деревне и территории района.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.