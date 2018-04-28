МегаФон дарит до шести месяцев общения при покупке современных 4G-смартфонов

В салонах связи МегаФона в Карелии стартовала акция, в рамках которой абоненты оператора могут до 15 июля 2018 года приобрести 4G-смартфоны Xiaomi и получить в подарок от трех до шести месяцев общения на тарифе "Включайся! Общайся".

"В нашей новой акции "Связь в подарок при покупке смартфонов Xiaomi" участвуют две модели устройств. При покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 5А за 8 990 рублей абонент МегаФона получает бесплатно три месяца общения в рамках тарифа "Включайся! Общайся", а при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 4 за 14 990 рублей — целых шесть месяцев. А это значит, что выгода участника акции может достигать 3600 рублей", - рассказывает Алексей Габуков, руководитель по продажам на массовом рынке Карельского отделения компании "МегаФон".

Тарифный план "Включайся! Общайся", как и следует из названия, в первую очередь ориентирован на тех абонентов, кто предпочитает звонить, а также является активным пользователем мессенджеров. В Карелии на этом тарифе абонент ежемесячно получает 800 минут на номера всех операторов России и 12 гигабайт интернет-трафика на любые сервисы. Оба пакета действуют как дома, так и в поездках по стране*. Кроме того, абоненту предоставляется безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, ТамТам, Facebook Messenger, Snapchat и eMotion, а также к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram и их официальным приложениям. Дополнительные бонусы для абонентов этого тарифа при регистрации на сервисе MegaFon.TV — бесплатный трафик для одного устройства, 50 самых популярных познавательных, детских и развлекательных ТВ-каналов, а также два фильма напрокат каждые 30 дней.

Кроме того, всем абонентам, подключившимся с 12 марта 2018 на тарифы линейки "Включайся!", доступна бесплатно услуга Антивирус ESET Базовый с функцией "Антивор". Для активации необходимо скачать и запустить приложение Антивирус ESET NOD32 Mobile Security для Android и настроить функцию "Антивор", которая позволяет удаленно блокировать смартфон при краже или потере и начать отслеживать его местоположение.

Более подробную информацию об условиях акции "Связь в подарок при покупке смартфонов Xiaomi» смотрите на сайте компании "МегаФон". Количество товаров ограничено.

* Пакет минут действует в домашнем регионе и в поездках по России, кроме Республики Крым и г.Севастополь, где действуют особые условия.

Пакет интернета действует в поездках по России, за исключением Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Чукотского АО, Камчатского Края, г.Норильска и Таймырского МР, где тариф за 1 МБ составляет 9,90 ₽, а также за исключением Республики Крым и г.Севастополь.

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