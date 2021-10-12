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МегаФон посчитал, какие книги предпочитают в Карелии

Новости. Общество
15:35, 12 Октября 2021
фото: © Мегафон

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О том, какие жанры и произведения стали востребованы в республике в электронном формате, рассказали специалисты МегаФона.

Эксперты на основе анализа массива обезличенных данных сервиса «МегаФон. Книги» с начала 2021 года отметили, что большинство пользователей сервиса в Республике Карелия предпочитают скачивать и читать электронные книги, а не их аудиоверсии. Это следствие не только привычного обращения с книгами. Качество современных смартфонов достигло высого уровня, чтобы обеспечить комфортное чтение — есть режим для защиты глаз, изображение на экранах гаджетов можно смотреть под любым углом, практически не ощущается мерцание.

Среди полутора тысяч скачанных книг, треть из которых приходится на аудиоформат, больше всего в Карелии увлечены любовным фэнтези, современной русской литературой и детективами.

Самым востребованным произведением с начала года стало «Подсознание может всё» Джона Кехо. На втором и третьем месте расположились книги «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки и «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона. Четвертую и пятую строчку заняли «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» Александра Цыпкина и «Самоучитель совершенной личности. 10 шагов на пути к счастью» Рами Блекта.

В информационном материале освещаются книги, которые имеют разный возрастной ценз от 0+ до 18+. 

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