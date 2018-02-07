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Новости. Экономика
13:15, 07 Февраля 2018

МегаФон задает новые ритмы жизни абонентов

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Проект "МегаФон. Музыка", который объединяет популярные музыкальные сервисы "Яндекс. Музыка", Zvooq и BOOM, подводит итоги первого месяца работы: общий музыкальный трафик составил 51 терабайт – это более 6 500 000 песен.

На витрине "МегаФон. Музыка" можно оформить подписку на сервисы "Яндекс. Музыка", Zvooq и BOOM, и только для абонентов МегаФона при прослушивании треков на всех тарифах действует безлимитный трафик. А с 22 января по 28 февраля всем абонентам тарифа "Включайся! Слушай" при подключении на эти сервисы предоставляется 90 дней бесплатной подписки.

На сегодняшний день тариф "Включайся! Слушай" – один из самых популярных у абонентов МегаФона в Карелии. Что неудивительно: тариф подходит как для любителей слушать музыку онлайн, так и для активных пользователей разных Интернет-ресурсов. Абоненты "Включайся! Слушай" могут безлимитно пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber и eMotion и музыкальными ресурсами BOOM, "Яндекс.Музыка", Zvooq, "ВКонтакте Музыка", а для всех остальных интернет-сервисов предоставляется пакет трафика в 10 Гб, который действует в поездках по стране*. Привлекательным может стать тарифный план и для любителей телефонных разговоров. В тариф включен пакет из 400 минут голосовых вызовов на номера домашнего региона, причем звонки на номера МегаФона Карелии останутся безлимитными и после израсходования пакета минут. Цена "Включайся! Слушай" – 400 рублей в месяц.

"Линейка тарифных планов "Включайся!" изначально разрабатывалась с учетом актуальных потребностей наших абонентов – желаниям говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях или смотреть видео. Отвечая ожиданиям наших клиентов, мы продолжаем расширять возможности тарифов, проводя специальные акции. Например, с бесплатной подпиской на "МегаФон. Музыку" на тарифе "Включайся! Слушай" можно слушать неограниченное количество треков без рекламы, получать рекомендации, а также загружать песни в смартфоны", – комментирует руководитель по продажам на массовом рынке Карельского отделения компании "МегаФон" Алексей Габуков

Узнать больше о проекте "МегаФон. Музыка" и о том, как получить 90 дней бесплатной подписки, можно на сайте оператора.

*интернет действует в поездках по России, кроме Республики Крым, г. Севастополя и ряда других территорий. Подробнее – на megafon.ru

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