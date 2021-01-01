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Мелких воришек задержали в гипермаркетах Петрозаводска

Новости. Криминал
12:28, 02 Января 2021
фото: © shutterstock
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Вневедомственная охрана Росгвардии пресекла мелкие хищения в гипермаркетах столицы Карелии.

В последние дни уходящего года магазинные воры предпочитали посещать гипермаркеты в надежде остаться незамеченными в предновогодней суете. Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, 30 декабря группы задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны трижды выезжали на сработку тревожной сигнализации.

Были задержаны и переданы в полицию мужчины в возрасте 28, 38 и 53 лет. Их ждёт административное наказание.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-02 13:14:28
Сотни воришек должны под конвоем город лопатами убирать. Где они? Нет их. Власть всё сюсюкается с людьми. :)
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