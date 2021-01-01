Мелких воришек задержали в гипермаркетах Петрозаводска

Вневедомственная охрана Росгвардии пресекла мелкие хищения в гипермаркетах столицы Карелии.

В последние дни уходящего года магазинные воры предпочитали посещать гипермаркеты в надежде остаться незамеченными в предновогодней суете. Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, 30 декабря группы задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны трижды выезжали на сработку тревожной сигнализации.

Были задержаны и переданы в полицию мужчины в возрасте 28, 38 и 53 лет. Их ждёт административное наказание.