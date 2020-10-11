Мемориальная доска появилась на доме народного писателя Карелии Александра Волкова

В поселке Эссойла Пряжинского района установили памятную доску на доме, где родился и жил известный карельский писатель Александр Волков.

В минувшее воскресенье в Эссойле торжественно открыли мемориальную доску Александру Лукичу Волкому.

Писатель и поэт умер в апреле этого года. Ему был 91 год.

С 1991 года писатель полностью посвятил свою жизнь литературе. Первая книга автора "Маленькая Дессойла" написана на русском языке. А большая часть произведений автора написана на ливвиковском наречии карельского языка.

Александр Волков был поэтом, писателем, переводчиком, руководитель литературного объединения авторов, пишущих на карельском языке "Karjalan sana".

За заслуги в развитии национальной литературы Александру Волкову было присвоено звание "Заслуженный работник культуры Карелии". За большой вклад в сохранение и развитие карельского языка, национальной культуры и литературы он был удостоен почетного звания "Человек 2013 года Республики Карелия".