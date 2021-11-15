Мэр Петрозаводска допустил введение режима ЧС из-за проблем с уборкой города от снега

Администрация столицы Карелии готова будет пойти на экстренные меры, чтобы убрать улицы города от снега, если подрядная организация не справится с этой задачей.

Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Возможны варианты выхода из сложившейся ситуации путем привлечения каких-то сторонних средств, сторонних сил. Вплоть до введения режима ЧС», — сказал мэр города.

Он также отметил, что работа компании «Техрент» по уборке улиц от снега пока не соответствует тем обещаниями, которые она давала перед началом снегопадов.

«Готовность „Техрент“ демонстрировал с точки зрения наличия техники и других вещей, но проверкой на практике эта демонстрация подтверждена не была… Не остается никакого другого инструментария кроме репрессивного, включая штрафы и так далее», — сказал Любарский.

По его словам, он допускает возможность расторжения контракта с подрядчиком, если ситуация не справится.