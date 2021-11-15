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12.11.2021 14:42

Мэр Петрозаводска допустил введение режима ЧС из-за проблем с уборкой города от снега

Новости. Общество
12:41, 02 Декабря 2021
фото: © «Столицы на Онего»

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Администрация столицы Карелии готова будет пойти на экстренные меры, чтобы убрать улицы города от снега, если подрядная организация не справится с этой задачей.

Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Возможны варианты выхода из сложившейся ситуации путем привлечения каких-то сторонних средств, сторонних сил. Вплоть до введения режима ЧС», — сказал мэр города.

Он также отметил, что работа компании «Техрент» по уборке улиц от снега пока не соответствует тем обещаниями, которые она давала перед началом снегопадов.

«Готовность „Техрент“ демонстрировал с точки зрения наличия техники и других вещей, но проверкой на практике эта демонстрация подтверждена не была… Не остается никакого другого инструментария кроме репрессивного, включая штрафы и так далее», — сказал Любарский.

По его словам, он допускает возможность расторжения контракта с подрядчиком, если ситуация не справится.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-02 13:23:40
В прошлом веке был фильм "Безумный. безумный, безумный мир". Я его не смотрел но название почему-то запомнилось.
Вася
2021-12-02 13:18:24
Возможность моего переизбрания, гарантирует стране стабильность
Вася
2021-12-02 13:16:13
Еще раз спасибо Михаилу Сергеевичу .
Вероника
2021-12-02 13:05:56
Вспоминаю 60-ые годы, никогда не было проблем с уборкой города, умные люди с хорошими знаниями управляли городом, хотя техники такой современной не было, и посыпали дороги аккуратно и разумно, снег вывозили реально,а не по отчётам, не помню завалов и разборок из за снега, сейчас , всё через "одно место", и ,похоже, поправить ситуацию не сможет никто, просто нЕкому, хотя мэрия заполнена чиновниками, но им нЕкогда, они "все в соцсетях сидят" ? Шутка....
Вася
2021-12-02 13:03:41
Идеальная стабильность
Гость
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