Мэр Петрозаводска: «Если убрать социальные сети, мы бы вообще охромели»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский высказал недовольство тем, что о работах по ликвидации ЧП в городе он узнает из обращений жителей в социальной сети, а не от оперативных служб.

Об этом он заявил сегодня на совещании в администрации, комментируя ситуацию, которая сложилась в выходные дни в двух районах города, оставшихся без водоснабжения.

«Если убрать социальные сети из нашего оборота, тогда мы вообще бы охромели. Потому что, к большому сожалению, я ночью получил сообщение, что водоснабжение восстановлено, можно спать спокойно, а регламентные, как считает Водоканал, работы были продолжены, и результат налицо - недостаточное давление, верхние этажи без воды, вода идет грязная и так далее…», — сказал глава города.

Он поручил Единой дежурной диспетчерской службе взять на себя оперативное информирование о жалобах горожан в случае ЧП.

«Чувствуете, что на территории двух больших районов города «загорелось», реагируйте оперативно. Не я вам должен сообщать о том, что, будьте добры вывесить Вконтакте информацию, потому что меня горожане забомбили сообщениями о том, что у них с водой проблемы. Вы сами должны, начиная от дежурного, который уже чувствует этот накал поступающих сообщений, и кончая руководителем брать в руки режим информирования и оперативного управления», — добавил Любарский.