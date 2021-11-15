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Мэр Петрозаводска: «Если убрать социальные сети, мы бы вообще охромели»

Новости. Общество
12:25, 29 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»; © pixabay.com

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский высказал недовольство тем, что о работах по ликвидации ЧП в городе он узнает из обращений жителей в социальной сети, а не от оперативных служб.

Об этом он заявил сегодня на совещании в администрации, комментируя ситуацию, которая сложилась в выходные дни в двух районах города, оставшихся без водоснабжения.

«Если убрать социальные сети из нашего оборота, тогда мы вообще бы охромели. Потому что, к большому сожалению, я ночью получил сообщение, что водоснабжение восстановлено, можно спать спокойно, а регламентные, как считает Водоканал, работы были продолжены, и результат налицо - недостаточное давление, верхние этажи без воды, вода идет грязная и так далее…», — сказал глава города.

Он поручил Единой дежурной диспетчерской службе взять на себя оперативное информирование о жалобах горожан в случае ЧП.

«Чувствуете, что на территории двух больших районов города «загорелось», реагируйте оперативно. Не я вам должен сообщать о том, что, будьте добры вывесить Вконтакте информацию, потому что меня горожане забомбили сообщениями о том, что у них с водой проблемы. Вы сами должны, начиная от дежурного, который уже чувствует этот накал поступающих сообщений, и кончая руководителем брать в руки режим информирования и оперативного управления», — добавил Любарский.

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Комментарии

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Изя
2021-11-29 13:27:22
Может наоборот поумнели бы и в реальную жизнь без пиара вернулись ))) :)
лесоруб
2021-11-29 13:16:30
гнать  Беккелева из мэрии
Штази
2021-11-29 13:01:49
Начать с того, что функция принятия управленческих решений намного превышает размер должностного оклада и меру ответственности дежурного. У сильного всегда бессильный виноват. Дежурный принимает информацию, уточняет недостающие данные и докладывает руководству, если надо - среди ночи будит начальников. А уж их начальниковское дело замахнуть чашечку кофэ, нацепить на лоб фонарик и бежать командовать.
тетка
2021-11-29 13:17:59
Штази, Вы считаете, что если зарплата недостаточно высокая, так можно плохо работать? Я много раз сталкивалась с этой службой и пришла к выводу, что она абсолютно бесполезна в том виде, в котором существует сегодня. Они даже на связь с населением выходят с помощью автоответчика. А на их страничке отключены все комментарии, чтобы не высказывали недовольство и не нарушали их покой. Хорошо устроились.
Штази
2021-11-29 13:39:33
тетушка, разумеется, на каждом рабочем месте надо трудиться качественно, а не переводить стрелки на других. К начальникам в первую очередь относится, потому что они и есть самые главные организаторы эффективного рабочего процесса. Или НЕ эффективного. Поживём - увидим.
Hовый
2021-11-29 12:55:45
А чего не в стихах ?
mobikk
2021-11-29 12:40:51
Такое впечатление что всем эти м АО и ООО типа водоканал, ПКС и т.д. есть какое-то дело до дежурного ЕДДС. Это коммерческие структуры со своим уставом.
Гость
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