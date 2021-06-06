Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске уничтожили исторические теннисные корты (ФОТО) 8
Сегодня 08:05
В Минздраве сообщили, как отказ от курения влияет на организм 3
06.06.2021 19:40
В Петрозаводске скандальное кафе «Мангал» переехало в популярный торговый центр: соседи шокированы 13
Сегодня 10:57

Мэр Петрозаводска хочет, чтобы «маршрутчики» раскрыли, куда они тратят деньги пассажиров

Новости. Общество
14:43, 07 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил депутатам разработать законопроект, согласно которому автотранспортные пассажирские компании будут обязаны раскрывать финансовую отчетность о своей прибыли и расходах.

С такой инициативой он выступил сегодня на планерке в мэрии.

«Когда мы говорим, почему вы повышаете проезд до 37 рублей и даже потом до 35 его снижаете, нам абсолютно не ясно, что у них происходит внутри, какова чистая прибыль, которая уходит в этой ситуации бенефициарам. Эта информация закрыта. И я бы, наверное, депутатскому корпусу предложил подумать над тем, что те партнеры со стороны бизнеса… должны на мой взгляд раскрывать свою финансовую отчетность тогда, когда она решает вопросы жизнеобеспечения муниципалитета… Тогда мы можем понять, то ли они действительно понесли урон в ходе пандемии и у них снизилась прибыльность, и они не могут даже платить заработную плату своим водителям, содержать транспорт в надлежащем виде, то ли за этим стоит что-то другое… Так или иначе в их карманы даже в хорошем смысле этого слова уходят деньги наших с вами горожан, и хотелось бы понимать, каким образом они будут расходоваться», — сказал Любарский.

Этот вопрос он поднял в связи с проблемой формирования тарифов на проезд в пассажирских автобусах.

По словам Любарского, владельцы «маршруток» имеют право установить любые цены.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-06-07 17:18:39
Наивный человек, наш мэр. А куда уходят деньги от добычи принадлежащих, согласно Конституции народу, нефти. газа, металлов, угля? А тут какие-то копейки автоперевозчиков. Стыдно даже за такой нелепый вопрос, товарищ чиновник.
Беня
2021-06-07 17:17:47
Мэр бессовестно посягнул на секрет Полишенеля, требуя его разглашения :) Шото представляет собой операционные расходы, капитальные затраты - не думаю, а все остальное прожирается :) Кто-то жрет гречку с зряплаты, а кто-то ест ананасы и рябчиков жует с дивидендов - ну, кто на шо учился :) Зачем раскрывать последнее, может возникнуть зависть, а завить - это страдание порожденное несбыточным желанием, которое офигенски портит всю диагностику кармы :)

Саныч
2021-06-07 16:06:52
"А может тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?!"
Изя
2021-06-07 15:14:02
Тема интересная , но мутная видимо . :)
David.
2021-06-07 14:52:05
Насмешил.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
31.05.2021, 14:49
Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 6
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»