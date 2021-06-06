Мэр Петрозаводска хочет, чтобы «маршрутчики» раскрыли, куда они тратят деньги пассажиров

Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил депутатам разработать законопроект, согласно которому автотранспортные пассажирские компании будут обязаны раскрывать финансовую отчетность о своей прибыли и расходах.

С такой инициативой он выступил сегодня на планерке в мэрии.

«Когда мы говорим, почему вы повышаете проезд до 37 рублей и даже потом до 35 его снижаете, нам абсолютно не ясно, что у них происходит внутри, какова чистая прибыль, которая уходит в этой ситуации бенефициарам. Эта информация закрыта. И я бы, наверное, депутатскому корпусу предложил подумать над тем, что те партнеры со стороны бизнеса… должны на мой взгляд раскрывать свою финансовую отчетность тогда, когда она решает вопросы жизнеобеспечения муниципалитета… Тогда мы можем понять, то ли они действительно понесли урон в ходе пандемии и у них снизилась прибыльность, и они не могут даже платить заработную плату своим водителям, содержать транспорт в надлежащем виде, то ли за этим стоит что-то другое… Так или иначе в их карманы даже в хорошем смысле этого слова уходят деньги наших с вами горожан, и хотелось бы понимать, каким образом они будут расходоваться», — сказал Любарский.

Этот вопрос он поднял в связи с проблемой формирования тарифов на проезд в пассажирских автобусах.

По словам Любарского, владельцы «маршруток» имеют право установить любые цены.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».