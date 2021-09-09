Мэр Петрозаводска и детский омбудсмен решили действовать вместе

Глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил о подписании соглашения с уполномоченным по правам ребенка в Карелии Геннадием Сараевым.

Владимир Любарский и Геннадий Сараев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом мэр карельской столицы рассказал в соцсети.

Сообщается, что институт уполномоченных будет усиливать работу с методическими объединениями учителей, с руководством школ. Для родителей и школьников в образовательных организациях будут размещены информационные материалы с указанием контактов детского омбудсмена.

Геннадий Сараев предложил создать представительный орган самоуправления обучающихся города, который позволит вовлечь активных молодых людей в общественную деятельность.

Также институт уполномоченного ведет работу в рамках акции «Безопасность детства», направленной на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе на дорогах, водных объектах и так далее.