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Мэр Петрозаводска: «Искать скелеты в шкафах мы не будем»

Новости. Общество
11:40, 27 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский считает неконструктивной критику в адрес своих предшественников на посту мэра.

Об этом он заявил, отвечая на претензии пришедших на планерку жителей города, по мнению которых прежние администрации должны понести ответственность за нарушения при застройке территории города.

«Искать скелеты в шкафах, пытаться копаться в прошлом мы не станем. Если имеют основания правоохранители, это их работа. Мы и я лично этим заниматься не будем… У нас есть те задачи, которые мы должны решать сегодня. Да, есть разные взгляды, каким город был, каким он стал, но видеть только плохое, я думаю, не самая конструктивная история», — сказал мэр Петрозаводска.

Он также призвал приходящих на планерку жителей не устраивать «базар».

«Планерки в базар превращаться не будут. Желающие здесь устраивать скандалы не по существу будут оставаться за дверями», — предупредил Любарский.

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Комментарии

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Негодяй
2021-09-27 13:09:12
Понять и простить.
David.
2021-09-27 12:34:44
Никаких шкафов для " скелетов" не хватит. Минагеры меняются, а смотрящие за городишком -остаются. Пацаны и дальше будут творить делишки по своему усмотрению. Градостроительный хаос только набирает обороты!
Leopol'd
2021-09-27 12:28:52
Да и у Мирошник "прошлое не ворошили". Ее же за пятилетку так и не сняли за не устраненные нарушения, что стали причиной "неуд" администрации Ширшиной.
Д.Ю
2021-09-27 13:00:16
Leopol'd, лично мне Ширшина запомнилась только тем, что при ней Петрозаводск погрузился во тьму. Светодиодные светильники ставили при её непродолжительном правлении.
Горожанин
2021-09-27 12:09:25
"Когда постоянно стоишь лицом к прошлому, к будущему оказываешься ...другой частью тела!"
Житель Карелии
2021-09-27 11:58:48
Любарский- не мэр, а СИТИ-МЕНЕДЖЕР. Пора уже это запомнить. Приятно знать, что он не хочет смотреть в прошлое... Но как бы это любят делать наши федеральные власти)) Всё "черпают патриотичность" в победах наших предков, а вот побед в настоящем.....
Саныч
2021-09-27 12:09:07
Житель Карелии, ну, они же считают себя хозяйственниками. Но когда рак на голове свистнет-ломятся наперегонки в стойло едросовское.
однозначно
2021-09-27 11:54:42
во всём виноваты карловские.
Саныч
2021-09-27 11:51:14
Да ладно, чё там. Пора запускать вторую серию про карловских. Ты же по-другому не можешь.
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