Мэр Петрозаводска: «Искать скелеты в шкафах мы не будем»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский считает неконструктивной критику в адрес своих предшественников на посту мэра.

Об этом он заявил, отвечая на претензии пришедших на планерку жителей города, по мнению которых прежние администрации должны понести ответственность за нарушения при застройке территории города.

«Искать скелеты в шкафах, пытаться копаться в прошлом мы не станем. Если имеют основания правоохранители, это их работа. Мы и я лично этим заниматься не будем… У нас есть те задачи, которые мы должны решать сегодня. Да, есть разные взгляды, каким город был, каким он стал, но видеть только плохое, я думаю, не самая конструктивная история», — сказал мэр Петрозаводска.

Он также призвал приходящих на планерку жителей не устраивать «базар».

«Планерки в базар превращаться не будут. Желающие здесь устраивать скандалы не по существу будут оставаться за дверями», — предупредил Любарский.