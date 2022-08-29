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Мэр Петрозаводска назвал амбициозными, но реальными планы по реконструкции общественных территорий

Новости. Общество
08:53, 09 Сентября 2022

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Администрация Петрозаводска обнародовала план строительства, реконструкции и благоустройства общественных территорий, дорог и социальных объектов на ближайшие три года.

Согласно документу, с 2023 по 2025 годы в столице Карелии планируется обустроить 30 общественных и 200 дворовых территорий, отремонтировать 40 проезжих частей и тротуаров и фасады 40 домов, построить 14 километров автодорог и велопешеходных маршрутов, возвести более 17 тысяч квадратных метров жилья, установить более тысячи новых фонарей уличного освещения. Кроме того, запланированы строительство и реконструкция ряда социальных и туристических объектов.

«Да, озвученные планы даже в сжатом виде звучат достаточно амбициозно, — заявил глава Петрозаводска. — Но это не просто список желаний или „хотелок“. У Петрозаводска накоплен большой и успешный опыт участия в различных федеральных и республиканских проектах. Наша программа развития составлена исходя из полученного опыта и с учетом реальных возможностей, которые необходимо задействовать… Мы все вместе могли сегодня увидеть, что закон работает, могли увидеть реальный результата данного решения».

Как изменится Петрозаводск в ближайшие три года, читайте в статье «Столица на Онего».

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