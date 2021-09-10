Мэр Петрозаводска назвал «неожиданные проблемы», помешавшие ремонту набережной Варкауса

Ремонт дорожного полотна на набережной Варкауса в Петрозаводске затянулся из-за дополнительных работ, которые не были запланированы.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский во время «Прямой линии» с жителями Карелии.

«Это крайне проблемный вопрос, потому что в процессе осуществления ремонтных работ мы вместе с коллегами из Минтранса, вместе с подрядчиком наткнулись, к большому сожалению, на целый ряд проблем, которые стали для нас достаточно неожиданными… Там целый ряд сетей, безе перекладки которых мы ставим под угрозу комплекс работ в целом», — пояснил Любарский.

По его словам, все работы будут завершены в декабре.