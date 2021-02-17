Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокуратура Карелии оценит степень ответственности лиц, отвечающих за содержание дороги, где произошло смертельное ДТП 4
17.02.2021 16:53
СМИ – скандал: 17-летняя жительница Петрозаводска влюбилась в рецидивиста, подозреваемого в педофилии, и пытается его спасти 8
17.02.2021 16:12
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО) 6
Сегодня 06:40
Ураганный ветер и сильные морозы надвигаются на Карелию 1
17.02.2021 13:00
Знаменитый повар дал рецепт идеальных блинов 1
17.02.2021 19:40
Умер актёр Андрей Мягков 2
Сегодня 10:35

Мэр Петрозаводска назвала срок начала ремонта моста на улице Маршала Мерецкова

Новости. Общество
11:30, 18 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Ирина Мирошник назвала предположительный срок, когда могут начаться работы по реконструкции моста на улице Маршала Мерецкова в карельской столице.

Власти Петрозаводска рассчитывают, что ремонт моста на улице Маршала Мерецкова начнется в весенне-летний период.

"По мосту на Маршала Мерецкова мы получили проект и положительную государственную экспертизу. А далее вышли на проведение конкурсных процедур. В итоге за 2020-й год мы проводили их 4 раза, но заявок либо не было, либо их подавали потенциально недобросовестные подрядчики, и тут уже подключалась антимонопольная служба. В этом году конкурсные процедуры будут продолжены на уровне республики, и мы рассчитываем на то, что ремонт на улице Маршала Мерецкова все-таки начнется в весенне-летний период", - заявила Ирина Мирошник в интервью "Столице на Онего".

Полный текст интервью читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2021-02-18 12:40:14
А я думал, что он уже построен...
dimchik19725
2021-02-18 12:38:47
Подруга с Питера приезжала, прогулялись по этому мосту.. Она говорит- зачем над таким ручейком такой огромный мост..:) А ведь когда то речка была гораздо шире..
User
2021-02-18 12:29:21
Гипотетический срок начала ремонта - ни о чем. Интересен реальный срок его окончания.
театральный критик
2021-02-18 12:15:28
Железобетонные блоки у съезду к плотине поставить не помешает. А то ушлые водятлы будут шастать через сбербанк. Сколько пешеходов в Лососинку опрокинут неизвестно
David.
2021-02-18 11:59:34
Клоуны!
Горожанин
2021-02-18 11:52:33
Китайцев надо пригласить в тендер. К осени законат ремонт моста.
dimchik19725
2021-02-18 11:35:52
Ирина! Каждый год одно и тоже говорите!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе

Аналитика

Сегодня 11:56
Капитал
Развод по правилам
Ветеран труда из Сортавалы более двух лет пытается добиться от карельских чиновников разъяснений, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления жилого дома.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
Сегодня 10:45
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог"
Сегодня 10:40
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 2
16.02.2021 14:30
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»