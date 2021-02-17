Мэр Петрозаводска назвала срок начала ремонта моста на улице Маршала Мерецкова

Ирина Мирошник назвала предположительный срок, когда могут начаться работы по реконструкции моста на улице Маршала Мерецкова в карельской столице.

Власти Петрозаводска рассчитывают, что ремонт моста на улице Маршала Мерецкова начнется в весенне-летний период.

"По мосту на Маршала Мерецкова мы получили проект и положительную государственную экспертизу. А далее вышли на проведение конкурсных процедур. В итоге за 2020-й год мы проводили их 4 раза, но заявок либо не было, либо их подавали потенциально недобросовестные подрядчики, и тут уже подключалась антимонопольная служба. В этом году конкурсные процедуры будут продолжены на уровне республики, и мы рассчитываем на то, что ремонт на улице Маршала Мерецкова все-таки начнется в весенне-летний период", - заявила Ирина Мирошник в интервью "Столице на Онего".

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