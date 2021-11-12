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Мэр Петрозаводска: «Не сочтите меня городским сумасшедшим»

Новости. Общество
11:44, 24 Декабря 2021
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил продлить трассу «Фонтаны» до микрорайона Старая Кукковка.

Такую идею он высказал сегодня на заседании «круглого стола», посвященного перспективам развития трассы.

«Не сочтите меня городским сумасшедшим, но когда мы думаем о проектировании трассы…я бы все-таки продлил до озера Половинное, потом вдоль свалочной дороги дошел бы даже до ТИЗ „Усадьба“. Почему я таким образом думаю? Потому что люди в свое время с другой стороны до того же Половинного на лыжах ходили. Это история абсолютно не безумная, а история перспективного развития „Фонтанов“… Как вариант, мне кажется, с общественностью это можно обсудить, видим мы это в перспективе, или это не нужно», — сказал Любарский.

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