Мэр Петрозаводска объявил о планах построить веревочный мост на трассе «Фонтаны»

Власти Петрозаводска собираются заменить один из пришедших в негодность мостов на трассе «Фонтаны».

Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский.

«Рассмотрели несколько вариантов строительства новой переправы. Самый предпочтительный из них — веревочный мост, по подобию тех, что установлены у ТРК «Лотос Плаза». В такой конструкции есть плюс — мост не будет подвержен ледоходу. Часть материалов для строительства рассчитываем взять за счет сруба аварийных деревьев на трассе «Фонтаны», — написал глава города на своей странице Вконтакте.