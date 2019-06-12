Подписаться
Новости. Общество
12:05, 12 Июня 2019
фото: Радио Свобода

Мэр Петрозаводска обратится в УФАС, если маршрутчики поднимут цены на проезд

Загрузка...

В Петрозаводске руководители компаний-перевозчиков уведомили администрацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, в мэрию поступило уведомление от ряда перевозчиков о планируемом повышении стоимости проезда. Транспортные предприятия намереваются увеличить цены: кто-то с 11 июня, некоторые компании с 15 июня, а какие-то 19 июня.

Глава Петрозаводска выступила против повышения стоимости проезда. В адрес руководителей компаний-перевозчиков направлено письмо.

"Считаю, что указанное повышение тарифа до изменения ситуации, существующей на сегодняшний день в сфере пассажирских перевозок на территории города, недопустимо. Качество осуществляемых Вашими предприятиями регулярных перевозок в настоящее время не соответствует их стоимости, установленные расписания движения автобусов, нормы безопасности дорожного движения не соблюдаются, культура обслуживания пассажиров находится на крайне низком уровне. Наличие указанных фактов подтверждается большим количеством жалоб жителей и гостей города, поступающих в администрацию, Петросовет и мне лично, материалами рейдовых проверок", – отметила Ирина Мирошник.

Ирина Мирошник сообщила, что в случае повышения размера оплаты проезда, намерена обратиться в УФАС по Карелии с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

11.06.2019 17:02
Обществоведение
Крысы в городе: что делать? 1
В Петрозаводске ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили, что делать с крысами, заполонившими город, и как численность кошек влияет на поголовье грызунов.
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
10.06.2019 11:20
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
Вся аналитика

Чтиво

11.06.2019 14:31
Личное мнение
Без эмоций
"Чайка" Антона Чехова оказалась слишком сложным вызовом для хореографа.
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 5
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»