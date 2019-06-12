Мэр Петрозаводска обратится в УФАС, если маршрутчики поднимут цены на проезд

В Петрозаводске руководители компаний-перевозчиков уведомили администрацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, в мэрию поступило уведомление от ряда перевозчиков о планируемом повышении стоимости проезда. Транспортные предприятия намереваются увеличить цены: кто-то с 11 июня, некоторые компании с 15 июня, а какие-то 19 июня.

Глава Петрозаводска выступила против повышения стоимости проезда. В адрес руководителей компаний-перевозчиков направлено письмо.

"Считаю, что указанное повышение тарифа до изменения ситуации, существующей на сегодняшний день в сфере пассажирских перевозок на территории города, недопустимо. Качество осуществляемых Вашими предприятиями регулярных перевозок в настоящее время не соответствует их стоимости, установленные расписания движения автобусов, нормы безопасности дорожного движения не соблюдаются, культура обслуживания пассажиров находится на крайне низком уровне. Наличие указанных фактов подтверждается большим количеством жалоб жителей и гостей города, поступающих в администрацию, Петросовет и мне лично, материалами рейдовых проверок", – отметила Ирина Мирошник.

Ирина Мирошник сообщила, что в случае повышения размера оплаты проезда, намерена обратиться в УФАС по Карелии с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора.