Мэр Петрозаводска поручила усилить работу по уборке от снега тротуаров, пешеходных переходов

Количество дорожной техники, вышедшей на борьбу с последствиями снегопада, увеличено, сообщили в мэрии.

По данным мэрии, Петрозаводск попал под влияние атлантического циклона "Хиннэ". На дорогах города круглосуточно работают более 30 единиц техники, которые курсируют в разных районах.

Бригады "ручников" сосредоточены на пешеходных переходах и остановочных комплексах. Ночью подрядчик вывозил снег с улицы Чапаева и площади Ленина.

В пятницу утром глава Петрозаводска Ирина Мирошник проинспектировала ход работ. Она поручила усилить работу для обеспечения безопасности пешеходов и водителей, особенно в районе остановочных площадок и пешеходных переходов.

Комитет ЖКХ осуществляет постоянный контроль за работой подрядчика.