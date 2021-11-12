Мэр Петрозаводска поздравил коллег, противостоявших бандитам в «лихие 90-е»

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский поздравил сотрудников правоохранительных органов с днем создания подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Владимир Любарский поздравил сотрудников правоохранительных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью. Поздравление опубликовано в соцсети мэра Петрозаводска.

«6 отдел, ОРБ, УБОП — аббревиатуры, знакомые не только посвящённым. Сегодня день создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. Поздравляя ветеранов, коллег, сослуживцев, с уверенностью могу сказать — в системе карельской милиции это было наиболее боеспособное и сплочённое оперативное подразделение», — заявил он.

Владимир Любарский сообщил, что сотрудники подразделений не позволили бандитам захватить регион в период 90-х годов.

«Долгие годы у руля стоял Леонид Тимофеевич Тимофеев, создавший, заложивший УБОП и сделавший его реальной боевой единицей. Затем эстафету принял Александр Юрьевич Рюхин, продолживший достойные традиции карельского УБОПа. Ну и, конечно, опера УБОПа, не позволившие в лихие 90-е организованной преступности захватить республику и ее столицу в свои руки» — заявил мэр.

Владимир Любарский рассказал, что в конце карьеры в системе органов внутренних дел он занимал должность заместителя начальника УБОП при МВД Карелии.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России отмечается 15 ноября.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал подробности спецоперации по поимке «карловской» банды.