890x80
Реклама
На выборах в Карелии начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения
Сегодня 17:46
Полный список кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Карелии
07.09.2021 16:03
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55

Владимир Любарский рассказал о «продажном сотруднике полиции» в банде Карлова

Новости. Общество
15:37, 08 Сентября 2021
фото: кадр из видео © САМПО ТВ 360º

Новости партнеров

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, занимавший в 90-е годы должность начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, рассказал подробности спецоперации по поимке «карловской» банды.

Буквально на днях в Петрозаводске была закончена работа над фильмом, посвящённым событиям, происходившим в городе 20 лет назад. Что это были за события? Почему о них решено было снять целый фильм — об этом нам рассказал один из главных героев той давней истории — Владимир Любарский, занимавший в те годы должность начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Любарский рассказал о том, как у сотрудников правоохранительных органов возникла идея внедрить своего агента в банду Карлова.

«О том, что одной из своих специализаций „карловцы“ решили сделать торговлю наркотиками стало известно после того, как со мной на связь вышел Джавид Голубев (Золотарёв), правая рука Карлова. Тот был предельно откровенен, и во время нашей встречи заявил: „Мы собираемся заняться наркобизнесом. С нами или без нас, он всё равно будет существовать. Поэтому, давайте найдём общий язык“. Но находить общего языка с ним я не собирался, собственно, на этом мы и расстались. Однако у меня сложилась твёрдая уверенность в том, что „карловцы“ уже не оставят идею организовать торговлю наркотиками, а значит, наверняка, они будут продолжать искать поддержку в правоохранительных органах», — поделился Владимир Любарский.

«Для начала была запущена легенда о том, что я вскоре ухожу на повышение, и руководителем ОБНОНа, вероятнее всего, станет Павел Николаевский, мой заместитель, с которым у меня очень натянутые отношения. В свою очередь, подтвердил легенду и Харченко („карловцы“ вышли на сотрудника ФСБ Бориса Харченко и предложили ему „крышевать“ их наркобизнес), рассказав бандитам о том, что именно с Николаевским в дальнейшем можно и нужно иметь дело. Бандиты с радостью проглотили наживку. Это и стало, собственно говоря, началом конца всей банды Карлова. Целый год роль продажного сотрудника ОБНОНа играл Павел Николаевский», — рассказал глава Петрозаводска.

Подробнее читайте в интервью Владимира Любарского: «И пришло время массовых арестов».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
СИЗО-нный
2021-09-08 18:59:01
Нынче можно сочинять что угодно, однако столько лет группировка существовала и где гарантия что не "всплывёт"!?
Изя
2021-09-08 18:42:20
Детский лепет . Так уработались в ОБНОНе шо разом все свалили кто в коммерцию , кто куда , лишь бы в ментовке не работать :)
лесоруб
2021-09-08 17:04:16
еще один сказочник Андерсен или "история о том как мы с Парфеном уничтожили наркобизнес в отдельно взятом регионе" :) . :) :)
Штази
2021-09-08 17:01:53
Не было в те годы полиции, была милиция. Мелочь, казалось бы, но впечатление от рассказа портит. Может, ещё в чём напутали, или лишнее сболтнули?
Кинокритик
2021-09-08 16:42:53
Кто заказывал такси на Дубровку ? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида

Аналитика

Сегодня 16:45
Капитал
Пять работающих способов, которые устраняют боль в спине за 15 минут
Легче посчитать тех, кто не сталкивается с болью в спине после 18 лет, потому что их единицы — всего 5%.
Владимир Любарский: «И пришло время массовых арестов» 14
Сегодня 13:17
«Нашим детям негде заниматься» 5
Сегодня 10:15
Деньги на доску!
Сегодня 09:53
Много организаций — хороших и разных 9
07.09.2021 17:51
Вся аналитика

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»