Владимир Любарский рассказал о «продажном сотруднике полиции» в банде Карлова

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, занимавший в 90-е годы должность начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, рассказал подробности спецоперации по поимке «карловской» банды.

Буквально на днях в Петрозаводске была закончена работа над фильмом, посвящённым событиям, происходившим в городе 20 лет назад. Что это были за события? Почему о них решено было снять целый фильм — об этом нам рассказал один из главных героев той давней истории — Владимир Любарский, занимавший в те годы должность начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Любарский рассказал о том, как у сотрудников правоохранительных органов возникла идея внедрить своего агента в банду Карлова.

«О том, что одной из своих специализаций „карловцы“ решили сделать торговлю наркотиками стало известно после того, как со мной на связь вышел Джавид Голубев (Золотарёв), правая рука Карлова. Тот был предельно откровенен, и во время нашей встречи заявил: „Мы собираемся заняться наркобизнесом. С нами или без нас, он всё равно будет существовать. Поэтому, давайте найдём общий язык“. Но находить общего языка с ним я не собирался, собственно, на этом мы и расстались. Однако у меня сложилась твёрдая уверенность в том, что „карловцы“ уже не оставят идею организовать торговлю наркотиками, а значит, наверняка, они будут продолжать искать поддержку в правоохранительных органах», — поделился Владимир Любарский.

«Для начала была запущена легенда о том, что я вскоре ухожу на повышение, и руководителем ОБНОНа, вероятнее всего, станет Павел Николаевский, мой заместитель, с которым у меня очень натянутые отношения. В свою очередь, подтвердил легенду и Харченко („карловцы“ вышли на сотрудника ФСБ Бориса Харченко и предложили ему „крышевать“ их наркобизнес), рассказав бандитам о том, что именно с Николаевским в дальнейшем можно и нужно иметь дело. Бандиты с радостью проглотили наживку. Это и стало, собственно говоря, началом конца всей банды Карлова. Целый год роль продажного сотрудника ОБНОНа играл Павел Николаевский», — рассказал глава Петрозаводска.

Подробнее читайте в интервью Владимира Любарского: «И пришло время массовых арестов».