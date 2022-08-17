Мэр Петрозаводска предложил кормить детей из бедных семей овощами из школьных теплиц

Школьные теплицы должны использоваться не только для знакомства детей с ботаникой — выращенные там овощи можно отдавать малообеспеченным семьям.

Такое мнение высказал сегодня на совещании в администрации города мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

По его словам, продукцию школьных теплиц нельзя использовать для питания детей в школах из-за санитарных требований, поэтому надо найти ей другое применение.

«Вряд ли правильно выращивать помидоры и огурцы исключительно для школьного персонала только в рамках знакомства детей с ботаникой, с растениеводством и так далее. В конце концов, если мы не можем подавать на стол в школе, то у нас все-таки есть школьники из малообеспеченных семей, которым мы помогаем. Мы же в семью можем отдать. Над этим надо подумать», — сказал Любарский.