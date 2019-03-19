Мэр Петрозаводска расскажет об экономических достижениях города

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник на ближайшей сессии Петросовета выступит с докладом о работе администрации в 2018 году, в котором намерена рассказать о достижениях в социально-экономическом развитии города.

Содержание доклада опубликовано на официальном сайте Петросовета.

В числе достижений администрация называет рост налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета на 1,3% по сравнению с 2017 годом. В частности, доходы от аренды земли превысили плановые показатели на 38,6%.

Также власти города отмечают достижение целевых показателей средней заработной платы бюджетников, установленных указами президента РФ.

Отчет о работе Мирошник представит на сессии Петросовета 27 марта.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".