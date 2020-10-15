Резидентам арктической зоны в Карелии предлагается широкий спектр преференций

В Петрозаводске прошла первая планерная сессия "Инвестиции в арктическую Карелию".

В мероприятии, которое прошло сегодня в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, руководители профильных региональных ведомств, органов местного самоуправления, эксперты и общественники, бизнесмены.

Открывая сессию, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подчеркнул важность уже принятых и на федеральном, и на региональном уровне экономических решений для дальнейшего развития Карелии.

- Треть нашей республики - в Арктике. Перед нами стоят задачи по развитию социальной инфраструктуры, укреплению ее материально-технической базы, привлечению инвесторов в качестве резидентов, - подчеркнул руководитель региона. - На региональном уровне мы приняли льготные ставки налога на прибыль и имущество, а также снизили ставки по упрощенной системе налогообложения. Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства утвердил специальную льготную программу по займу "Арктика".

Александр Крутиков, в свою очередь, подчеркнул, что главной задачей для представителей власти всех уровней является создание на территориях арктических зон новых рабочих мест:

- Самое главное, чтобы все наши решения позволили улучшить жизнь людей, стимулировали развитие экономики. Мы должны создать в арктической зоне большое количество рабочих мест. Такие рабочие места должны активно создаваться резидентами. Для этого на федеральном уровне принят ряд законодательных актов. Процедура для получения преференций носит заявительный характер, предусмотрена полная ее прозрачность.

На сегодняшний день действуют такие федеральные льготы, как нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли, - для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых. Также предусмотрено возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 75%. Так, если предприниматель должен уплачивать 30% от заработной платы сотрудника, его фактические отчисления составят 7,5%, а если 15%, как для предприятий малого и среднего бизнеса, - то 3,75%. Это касается всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых и только для новых рабочих мест.

В перспективе с 2021 года, по словам заместителя Министра, предусмотрен механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным на глубокую переработку ресурсов, промышленное производство, логистические направления, туризм, сельское хозяйство. Начал работу федеральный Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, который дает возможность получить кредитные средства под 5% годовых. Для отраслей, не связанных с добычей полезных ископаемых, эта ставка будет составлять 2%.

Вице – премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил о региональных преференциях для резидентов «арктической зоны», включающих себя налоговые льготы, выгодные займы. На региональном уровне снижены ставки по налогу на прибыль: до нулевой первые 5 лет и 5% - последующие 5 лет.

- Ограничений по данной налоговой преференции нет, льготная ставка будет распространяться на всех резидентов. В настоящее время налог на прибыль составляет 17%, - отметил Дмитрий Родионов.

Также вице – премьер сообщил, что в Костомукше, Лоухском и Калевальском поселениях, Юшкозерском, Идельском, Поповпорожском, Чернопорожском сельских поселениях уже снижена до нуля ставка налога на землю в течение 3 лет. В ближайшее время Надвоицкое и Сегежское городские поселения примут аналогичные изменения, остальные муниципальные образования - до конца ноября.

В завершение сессии Артур Парфенчиков отметил, как перспективные для развития арктических территорий Карелии такие направления, как сельское хозяйство, молочное животноводство, добычу полезных ископаемых, туризм.

Со стороны региональной власти ведется масштабная работа в сфере создания инфраструктуры. Артур Парфенчиков сказал:

- При поддержке федерального центра мы работаем над приведением в надлежащее состояние дороги на Кочкому. Дорога на Суоперя также важна для создания туристического потока. Кемь и Беломорск включены Указом Президента в особую зону развития Соловецкого архипелага. Это также дополнительные ресурсы.

Артур Парфенчиков сообщил о региональных инициативах для федерального центра:

- Как арктический регион, мы предлагаем установить дополнительные преференции для резидентов в вопросах тарифного регулирования, перевода земель лесного фонда в иные категории. Бизнесу должно быть максимально комфортно работать в особых климатических условиях.

Как было отмечено на сессии, заявки по трем новым резидентам для арктической зоны Карелии уже находятся на рассмотрении, по 20-ти предполагается подготовить документы до конца года.

Вся информация по преференциям для резидентов – на сайте investarctic.com.