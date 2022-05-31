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Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска вырастет до 30 рублей

Новости. Экономика
14:10, 03 Июня 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Депутаты Петрозаводского городского совета большинством голосов поддержали идею повышения стоимости проезда в троллейбусах карельской столицы.

Стоимость билета в троллейбусах Петрозаводска вырастет с 25 рублей до 30 рублей с первого июля. Соответствующее решение приняли депутаты городского парламента на сегодняшней сессии Петросовета.

Отметим, что из 22 депутатов Петросовета, присуствовавших при голосовании по поводу повышения платы за проезд в троллейбусах, «за» отдали голоса 18, четверо народных избранников от партии КПРФ выступили против.

Как пояснила руководитель фракции КПРФ в Петросовете Наталья Захарчук, это принципиальная позиция.

«Мы считаем, что проблему, которая существует в муниципальном предприятии „Городской транспорт“, нельзя решать за счет горожан. В данном случае получается, что-то плачевное состояние, в котором сейчас находится предприятие, а это и большие долги, и убытки, и кадровый голод, и прочие проблемы, городские власти предлагают решать за счет кошельков жителей Петрозаводска. Мы считаем, что это неправильным. Нужно искать и находить другие пути решения этих проблем, в том числе обращаться к республиканским властям с просьбой о дополнительной субсидии для троллейбусного   управления, изыскивать свои средства в городском бюджете, то есть решать эти проблемы другим способом, не повышая платы за проезд», — сказала руководитель фракции КПРФ в Петросовете Наталья Захарчук.

Также, по словам Натальи Захарчук, у предствителей фракции КПРФ в Петросовете вызывает большие сомнения то, что повышение платы за проезд вообще каким-то образом решит проблемы троллейбусного управления.

«Как только цена повысится и приблизится к автобусной, вполне вероятно, что мы столкнемся с уменьшением пассажиропотока в троллейбсах, и это будет значить, что проблемы никак не решены, поэтому мы выступили против», — отметила Захарчук.

Кроме того, руководитель фракции КПРФ в Петросовете Наталья Захарчук напомнила администрации и  депутатам Петросовета от «Единой России», что они принимали бездифицитный бюджет на 2022 год. А теперь жалуются на проблемы в муниципальном предпрятии и пытаются решить их за счет горожан.

Предложение о необходимости увеличить стоимость проезда выдвинуло предприятие «Городской транспорт». Оно обосновало инициативу увеличением расходов на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, обслуживание сети и прочее. Кроме того, управление испытывало недостаток в водителях и прочих специалистах, которые увольнялись из-за низкой зарплаты. Недостаток средств привел к росту кредитной задолженности — к середине мая 2022 года она составляла 28 миллионов рублей.

Ранее Карельская республиканская организация профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства поддержала идею повышения стоимости проезда в троллейбусах. По оценке профсоюза, работники троллейбусного парка получают низкие зарплаты, в этой связи на самом предприятии происходит текучка кадров. Профсоюзный лидер Сергей Соловьев заявлял, что повышение цены на билет в троллейбусах позволит провести на «Городском транспорте» индексацию зарплаты и повысить ее.

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