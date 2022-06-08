Мэр Петрозаводска восхитился результатами выпускников на ЕГЭ

Глава Петрозаводска поделился лучшими результатами школьников, сумевших справиться с единым госэкзаменом на максимальные баллы.

Владимир Любарский порадовался результатам школьников, идеально сдавших ЕГЭ.

«Друзья, приходят результаты ЕГЭ выпускников 2022 года, и они не могут не радовать! Уже 11 участников этого нелёгкого испытания показали максимальный результат», — написал в соцсети мэр Петрозаводска.

Он также подчеркнул, что выпускница гимназии № 17 показала высшие результаты сразу по русскому языку и литературе.

Владимир Любарский перечислил имена отличников, поскольку «город должен знать своих героев».

Ранее сообщалось, что два выпускника в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов.