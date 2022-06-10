Два выпускника в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стали известны результаты первых экзаменов ЕГЭ-2022 в Карелии.

Большинство участников ЕГЭ 2022 года по географии, химии, литературе получили результаты, достаточные для поступления в российские вузы, подвели первые итоги в министерстве.

В Карелии в экзамене по географии в основной день приняли участие 45 человек. Шесть выпускников набрали от 81 до 100 баллов, из них одна работа оценена в 100 баллов. Максимальный балл набрал Александр Ухов из Петрозаводского президентского кадетского училища.

В экзамене по литературе приняли участие 207 ребят. Высокие баллы по этому предмету в этом году у 14 выпускников. Работа Полины Рутковской, выпускницы петрозаводской гимназии №17, оценена в 100 баллов.

Химию сдавали 275 человек. Высокобалльных работ – 30. Максимальное количество баллов – 95, их набрали двое участников: Софья Панченко, обучающаяся петрозаводского лицея №40 и Малика Гудаева, выпускница петрозаводской гимназии №30.