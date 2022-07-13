Мэр Петрозаводска вышел в отпуск на один день (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский взял один выходной по случаю приезда дочери на каникулы, о чем сообщил в соцсети.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что вышел в отпуск на один день, так как дочь-студентка приехала на каникулы и он ее давно не видел.

«Сегодня один день в отпуске — дочь приехала на каникулы. Конечно, сейчас технологии современные — телефоны, компьютеры, вотсаппы, фейстаймы. И вроде не можешь сказать, что год не видел собственную дочь. Но видел и виделись — это вещи очень разные. Всем добра!» — написал Любарский.

Пост выходного дня Владимир Любарский сопроводил видео, на котором запечатлел, как катается с дочерью на каяке.

Ранее сообщалось, что глава Петрозаводска отправился в поход для подзарядки после Дня города.

«На пятницу я выхожу в отпуск. Свободная пятница и два дня выходных позволят мне отправиться в небольшой поход», — сообщал Любарский.