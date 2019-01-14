Мэра Сортавалы оштрафовали на 5 тыс. рублей за долгий ответ

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Глава Сортавалы Сергей Крупин оштрафован за несвоевременное направление ответа на обращение жителя, сообщили в прокуратуре Карелии.
В соответствии с законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ответ на обращение должен даваться в течение 30 дней со дня регистрации.
Как установило надзорное ведомства, в мэрию Сортавалы поступила коллективное обращение от жителей города, которое было рассмотрено. Однако ответ был дан спустя 9 дней после истечения срока рассмотрения обращения.
По данному факту 20 декабря 2018 года в отношении мэра прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ ("Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан").
Постановлением мирового судьи чиновник оштрафован на 5 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
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