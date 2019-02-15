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Новости. Общество
07:15, 15 Февраля 2019
фото: администрация Петрозаводска

Мэрия анонсировала возможное появление в Петрозаводске бесконтактных троллейбусов из Беларуси

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Белорусский троллейбус с возможностью автономного хода может появиться в Петрозаводске в ближайшее время, сообщает городская администрация.

"Произведенный в Беларуси современный троллейбус с возможностью длительной работы вне контактной сети может появиться в ближайшее время на улицах столицы Карелии. Переговоры об этом с выпускающим такие машины минским предприятием "БелКоммунМаш" ведут специалисты администрации города", - говорится в сообщении мэрии.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, в настоящее время обсуждается возможность бесплатного получения одного троллейбуса для его опытной эксплуатации.

"Для Петрозаводска с его отдаленными жилыми районами и дороговизной оборудования новой контактной сети запуск таких троллейбусов - один из возможных путей по решению транспортной проблемы", - сказал чиновник.

Стоимость нового троллейбуса – порядка 17 миллионов рублей. Если новый вид городского электротранспорта подтвердит заявленную производителями эффективность, администрация Петрозаводска будет искать средства для постепенного обновления подвижного состава муниципального предприятия "Городской транспорт".

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Комментарии

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Горожанин
2019-02-15 09:52:42
Контактная сеть стоит гораздо дешевле троллейбусов с дорогущими аккумуляторами, проблемой их короткого срока службы, замены и утилизации. Иначе бы весь мир давно ездил на электромобилях! Нельзя же быть настолько наивными - продадут нам опытный образец такого троллейбуса для испытаний, и на этом все кончится.
xxxxxxx
2019-02-15 09:51:40
Враньё очередное . Свои то троллейбусы привести в нормальное состояние не могу , а туда же ....
бюджет
2019-02-15 09:21:53
Пора уже за словоблудие на нары. Ну сначала сделайте, хоть чуть чуть, а потом ..........Бла, была, была!
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