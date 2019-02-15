Мэрия анонсировала возможное появление в Петрозаводске бесконтактных троллейбусов из Беларуси
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Белорусский троллейбус с возможностью автономного хода может появиться в Петрозаводске в ближайшее время, сообщает городская администрация.
"Произведенный в Беларуси современный троллейбус с возможностью длительной работы вне контактной сети может появиться в ближайшее время на улицах столицы Карелии. Переговоры об этом с выпускающим такие машины минским предприятием "БелКоммунМаш" ведут специалисты администрации города", - говорится в сообщении мэрии.
По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, в настоящее время обсуждается возможность бесплатного получения одного троллейбуса для его опытной эксплуатации.
"Для Петрозаводска с его отдаленными жилыми районами и дороговизной оборудования новой контактной сети запуск таких троллейбусов - один из возможных путей по решению транспортной проблемы", - сказал чиновник.
Стоимость нового троллейбуса – порядка 17 миллионов рублей. Если новый вид городского электротранспорта подтвердит заявленную производителями эффективность, администрация Петрозаводска будет искать средства для постепенного обновления подвижного состава муниципального предприятия "Городской транспорт".
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