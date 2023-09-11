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Мэрия Беломорского района не согласилась с решением судебных приставов

Новости. Происшествия
17:20, 12 Сентября 2023
фото: Freepik

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Администрация района запросила отменить постановление.

Беломорский районный суд Карелии рассмотрел жалобу администрации МО «Беломорский муниципальный район» на постановление начальника отделения судебных приставов,  вынесенное в отношении местной администрации. Об этом рассказали в пресс-службе суда 12 сентября.

Согласно постановлению, администрация была признана виновной в неисполнении требований построить очистные сооружения. Мэрии был назначен штраф.

Не согласившись с постановлением в части наказания, администрация Беломорского района запросила его отменить.

Суд пришел к выводу, что отсутствие средств не является основанием для освобождения от ответственности. На администрацию возложена обязанность исполнить решение суда, которое  длительное время не исполнено.

Таким образом, жалоба администрации МО «Беломорский муниципальный район» была оставлена без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, отметили в источнике.

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