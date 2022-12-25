Мэрия ответила на многочисленные жалобы на крыс в учреждениях образования Петрозаводска

Администрация столицы Карелии признала рост числа жалоб жителей города на появление крыс на территориях образовательных учреждений.

Эту тему затронула на сегодняшнем совещании в мэрии начальник информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.

Она рассказала об обращениях горожан в социальных сетях.

«В связи с участившимися сообщениями горожан о появлении грызунов на территориях образовательных организаций руководителям всех школ и детских садов указано провести внеплановые мероприятия по дератизации», — сказала Сильченко.