Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
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Набор инструмента
2990
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Новости. Общество
13:27, 20 Марта 2018

Мэрия Петрозаводска ищет сотрудника, умеющего строить дороги

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Администрация Петрозаводска сообщает о вакантной должности муниципальной службы.

Требуется специалист с высшим профильным образованием по направлению "Строительство автомобильных дорог" или смежным с ним, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Администрация Петрозаводского городского округа сообщает о вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения управления городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Требуется специалист с высшим профильным образованием по направлению "Строительство автомобильных дорог" или смежным с ним.

Приветствуется опыт работы и знание сметного дела.

Резюме присылать на адрес электронной почты: andrey.bekelev@petrozavodsk-mo.ru.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лунатик
2018-03-20 16:05:31
Надо было до выборов искать,теперь только пилить бабки....человека искать...
А дороги все уже от снега и асфальта отходят,одни трещины да ямы...за 45000000р ....
gaudealis
2018-03-20 15:18:58
Умею строить воздушные замки. Возьмёте?
Сеня
2018-03-20 15:14:51
Где же его взять то , строить разучились , только ломать и могём.
Tarik10rus .
2018-03-20 14:59:27
Да тыщ 25, не больше.
pupsik
2018-03-20 14:43:07
сколько денег платить будут?
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