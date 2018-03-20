Мэрия Петрозаводска ищет сотрудника, умеющего строить дороги

Администрация Петрозаводска сообщает о вакантной должности муниципальной службы.

Требуется специалист с высшим профильным образованием по направлению "Строительство автомобильных дорог" или смежным с ним, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Администрация Петрозаводского городского округа сообщает о вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения управления городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Требуется специалист с высшим профильным образованием по направлению "Строительство автомобильных дорог" или смежным с ним.

Приветствуется опыт работы и знание сметного дела.

Резюме присылать на адрес электронной почты: andrey.bekelev@petrozavodsk-mo.ru.