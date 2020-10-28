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Мэрия Петрозаводска изменит настройки светофоров на опасном перекрестке

Новости. Общество
12:12, 29 Октября 2020
фото: © Яндекс Карты
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Режим работы светофоров на пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжной изменится с 3 ноября, сообщили в администрации города.

На перекрестке четырех магистралей будет организована новая схема разъезда транспортных средств, а также пешеходных потоков. Изменится и очередность проезда, и время циклов. Новый режим призван оптимизировать движение на участке и повысить уровень безопасности пешеходов.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на перекрестке на пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжной, руководствоваться сигналами светофора, установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что еще два пешеходных перехода в Петрозаводске оборудованы светофорами.

 

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