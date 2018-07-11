Мэрия Петрозаводска лишится начальника управления физкультуры и спорта

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Александр Баканчук, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска, покидает свой пост.
Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, Александр Баканчук написал заявление об уходе по собственному желанию.
"До конца этой недели Александр Баканчук дорабатывает на своем посту, а потом уходит", - сказали в пресс-службе администрации.
Напомним, Баканчук занял должность начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска в мае 2014 года, сменив на посту Василия Филина.
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