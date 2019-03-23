Мэрия Петрозаводска намерена оштрафовать подрядчика за низкое качество работ по уборке улиц

По поручению главы города усилен контроль за исполнением условий муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Факты несвоевременного выполнения подрядной организацией работ по борьбе с зимней скользкостью и ликвидации снежно-ледяных образований на обслуживаемых объектах городской инфраструктуры выявлены в ходе проверок, регулярно проводимых сотрудниками комитета жилищно-коммунального хозяйства.

"По результатам проверочных мероприятий в отношении подрядчика будут применены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом", – сообщила заместитель главы города Юлия Мизинкова.

Как отмечают специалисты администрации, размер штрафа может составить несколько сотен тысяч рублей.