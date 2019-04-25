Мэрия Петрозаводска намерена снести шлагбаум и столбики на улице Ровио

Владельцев незаконно установленных объектов просят убрать их до 8 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В соответствии с постановлением администрация предлагает владельцам самовольно установленных ограждений, препятствующих проезду (шлагбаумы, металлические столбики), расположенных в районе здания №15 по ул. Ровио, добровольно их убрать до 8 мая.