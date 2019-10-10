Мэрия Петрозаводска намерена вывезти с Зареки четыре гаража

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Городские власти информируют владельца гаража на улице Луначарского о его демонтаже, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 11 по 18 октября с 9.00 до 17.00 будет произведен демонтаж четырех металлических гаражей на ул. Луначарского, 59А.
Демонтированные объекты будут вывезены на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49.
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