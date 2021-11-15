Мэрия Петрозаводска напомнила горожанам про день борьбы с коррупцией

Петрозаводские власти сообщили, что сегодня следует отметить Международный день борьбы с коррупцией.

«Администрация Петрозаводска реализует комплекс мер, направленных на профилактику незаконных проявлений», — сообщил пресс-центр мэрии Петрозаводска. В администрации напомнили, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

«Сегодня во всех государствах, входящих в Организацию Объединенных Наций, отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Его провозглашение на Генеральной ассамблее ООН в 2003 году было призвано содействовать развитию демократических институтов, формированию общества, где все граждане имеют одинаковые права и равны перед законом», — пояснили в мэрии.

Напомним, ранее имя экс-мэра Петрозаводска Мирошник прозвучало в суде по коррупционному делу Боднарчука.