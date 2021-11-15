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Мэрия Петрозаводска напомнила горожанам про день борьбы с коррупцией

Новости. Общество
09:50, 09 Декабря 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Петрозаводские власти сообщили, что сегодня следует отметить Международный день борьбы с коррупцией.

«Администрация Петрозаводска реализует комплекс мер, направленных на профилактику незаконных проявлений», — сообщил пресс-центр мэрии Петрозаводска. В администрации напомнили, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

«Сегодня во всех государствах, входящих в Организацию Объединенных Наций, отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Его провозглашение на Генеральной ассамблее ООН в 2003 году было призвано содействовать развитию демократических институтов, формированию общества, где все граждане имеют одинаковые права и равны перед законом», — пояснили в мэрии.

Напомним, ранее имя экс-мэра Петрозаводска Мирошник прозвучало в суде по коррупционному делу Боднарчука.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-09 11:40:12
Пчелы против меда ! Смешно .
Сергеич
2021-12-09 11:37:33
День боремся, 364 - тырим... Неслабый расклад...
0ff
2021-12-09 11:29:31
Фрау эмми уже раздала фломастеры и бумагу для плакатиков ? Леопольд написал фельетон ?
Горожанин
2021-12-09 11:21:17
А соответствующую конвенцию ООН так и не подписали! В народе праздник уже окрестили "Днем коррупционера"
Титов
2021-12-09 11:16:11
Свой родной , праздник, а значит - подарки , премии , повышения , корпоративы , т.е. всё как положено и другие большие праздники ...
User
2021-12-09 11:05:26
В бункере сегодня аквадискотека?
избиратель
2021-12-09 11:22:08
User, ...и грязи ........
кир
2021-12-09 10:57:37
Коррупция, воровство, враньё - это проверенный способ выживания нашей цивилизации. :) Неспроста придумали "по щучьему велению".
Leopol'd
2021-12-09 10:55:41
Сегодня день без воровства! Ну потерпят уж денек то!
Саныч
2021-12-09 10:38:00
Прикольная насмешка над здравым смыслом. У каждого начальника тормозок на зону.
Новый друг
2021-12-09 10:26:27
С праздником товарищи " боднарчуки, нелидовы, матвеевы и прочие"!
Особое поздравление "@ердюковым и @асильевым"....молодцы! Сумели побороть коррупцию! Всем им огромное спасибо!
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