Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Имя экс-мэра Петрозаводска Мирошник прозвучало в суде по коррупционному делу Боднарчука

Новости. Криминал
10:07, 29 Сентября 2021
фото: © gov.karelia.ru

Новости партнеров

Сторона обвинения считает, что бывший спикер Петросовета Геннадий Боднарчук мог оказывать влияние на прежнего сити-менеджера карельской столицы Ирину Мирошник.

В декабре 2018 года депутату Валерию Матвееву понадобилось влияние Геннадия Боднарчука в кабинетах мэрии Петрозаводска. Требовалось убедить руководство города в необходимости проведения публичных слушаний по вопросу строительства в Петрозаводске. Предположительно, Матвеев действовал в интересах застройщиков, возводивших в карельской столице жилой комплекс «Черника».

По данным следствия, Матвеев просил Боднарчука «убедить главу Петрозаводского городского округа Мирошник организовать проведение в администрации Петрозаводского городского округа повторных публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования „многоквартирные жилые дома до пяти этажей включительно“ для земельного участка .. площадью 7185 кв. метров, находящегося по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, в районе улицы Балтийской». Геннадий Боднарчук ответил на просьбу согласием.

Как установлено следователями, затем Геннадий Боднарчук обратился к Ирине Мирошник по вопросу, который волновал Матвеева. Мэр города, в свою очередь, организовала совещание, после которого решение о проведении повторных слушаний было принято.

Примечательно, что гособвинение в целом признало сам факт внушительного влияния Геннадия Боднарчука на чиновников мэрии Петрозаводска и конкретно на экс-главу карельской столицы Ирину Мирошник. По оценке обвинителя, воздействовать на первое лицо Петрозаводска подсудимому позволял авторитет и статус спикера горсовета.

«Боднарчук мог оказывать воздействие на должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа, в том числе на главу Петрозаводского городского округа, и склонять их к совершению различных действий и бездействия по службе в интересах определенных лиц», — говорится в тексте обвинения.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего»

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Крутой хрен
2021-09-29 13:31:06
Повезло Ширшиной, что ушла от этой банды подальше, ведь могла и "посопротивляться" и ,потом, с ними сесть...
Конечно, Мирошник всё знала, это и дураку понятно, вопрос только один: как решат наверху....
При их "руководстве" ,сначала попался Павел С. но дело замяли , да и масштаб не тот....хотя в советские времена срок схлопотал бы не малый...
Теперь,из воров и взяточников, никак не могут люди въехать в свои квартиры в ЖК Черника, некоторые заплатили за квартиры с отделкой, но руководители Черники отказываются от своих обязательств сделать отделку квартир, оплаченных полностью людьми,и деньги не возвращают....
Василий Барышев
2021-09-29 12:34:26
Боднарчук и провернул переворот в администрации. В результате реальная власть у спикера Петросовета, а отвечает за все мэр. Так что Ширшиной стоит приготовиться.
Лана Текучева
2021-09-29 12:38:34
Василий Барышев,

Фамилию не перепутал? Ширшина с 2015 года не является мэром, а "делишки" в деле датированы 2017-2019 г.г. :)
drug
2021-09-29 12:18:17
Текст статьи: ... и склонять их к совершению различных действий и бездействия по службе в интересах определенных лиц», — говорится в тексте обвинения.
Как мне кажется тут пропущены слова: преступных и противоправных действий.
Конечно склонял, всех руководителей подразделений администрации.
Прогоните всех через полиграф и все станет ясно.
Штази
2021-09-29 12:08:59
Мог он оказать или не мог он оказать на кого-то влияние, это дело десятое. Мог изнасиловать, поскольку мужик и соответствующий аппарат в штанах имеет, но ведь не насиловал. Журналисты услышат обрывки процессуальных формулировок и пишут не пойми что. Вот в 37-м этого бы хватило, чтобы Мирошник ночью арестовали и к утру она бы созналась в том, что вот уже 10 лет как является агентом трёх иностранных разведок. Или вообще - свезли в Красный бор без суда и следствия, а лет через 20 тихонько бы реабилитировали. Так те на дворе времена или всё-таки не те?
Лана Текучева
2021-09-29 12:02:58
Во как! Сити-менеджер не при делах, "легко поддается влиянию извне"?! Теперь понятно на кого будут "вешать всех собак", а кого изображать жертвой "боднарчуковского гипноза". Макаровскую протеже, ставившую подписи, скорее всего "отмажут". :)
Вася
2021-09-29 11:00:40
Ну если нет возможности наказать (пока) их хозяина, то этих пнуть - святое дело...
Вася
2021-09-29 10:57:13
а кто хозяев выбирает ?
Титов
2021-09-29 10:55:15
Ждем ,когда заговорит и сам Боднарчук ....
NEZITIC
2021-09-29 10:27:49
я ситименеджера Ширшиной и ее патрона Попова и Слабуновой не звучало? Ну еще прозвучит
Лана Текучева
2021-09-29 12:12:05
NEZITIC,

История с сослагательным наклонением. Ширшина уже как 5 лет не является избранным народным мэром, она не была сити-менеджером, назначенным кучкой дельцов. :)
Off
2021-09-29 10:22:26
Лица стерты, краски тусклы —
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень — на тень.
Суд устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашает ,
Где куклы так похожи на людей.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето

Чтиво

Сегодня 12:28
Без политики
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
В петрозаводской библиотеке имени Клюева неожиданно открылась персональная выставка Бадри Топурия.
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
27.09.2021 12:08
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»