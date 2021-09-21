Имя экс-мэра Петрозаводска Мирошник прозвучало в суде по коррупционному делу Боднарчука

Сторона обвинения считает, что бывший спикер Петросовета Геннадий Боднарчук мог оказывать влияние на прежнего сити-менеджера карельской столицы Ирину Мирошник.

В декабре 2018 года депутату Валерию Матвееву понадобилось влияние Геннадия Боднарчука в кабинетах мэрии Петрозаводска. Требовалось убедить руководство города в необходимости проведения публичных слушаний по вопросу строительства в Петрозаводске. Предположительно, Матвеев действовал в интересах застройщиков, возводивших в карельской столице жилой комплекс «Черника».

По данным следствия, Матвеев просил Боднарчука «убедить главу Петрозаводского городского округа Мирошник организовать проведение в администрации Петрозаводского городского округа повторных публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования „многоквартирные жилые дома до пяти этажей включительно“ для земельного участка .. площадью 7185 кв. метров, находящегося по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, в районе улицы Балтийской». Геннадий Боднарчук ответил на просьбу согласием.

Как установлено следователями, затем Геннадий Боднарчук обратился к Ирине Мирошник по вопросу, который волновал Матвеева. Мэр города, в свою очередь, организовала совещание, после которого решение о проведении повторных слушаний было принято.

Примечательно, что гособвинение в целом признало сам факт внушительного влияния Геннадия Боднарчука на чиновников мэрии Петрозаводска и конкретно на экс-главу карельской столицы Ирину Мирошник. По оценке обвинителя, воздействовать на первое лицо Петрозаводска подсудимому позволял авторитет и статус спикера горсовета.

«Боднарчук мог оказывать воздействие на должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа, в том числе на главу Петрозаводского городского округа, и склонять их к совершению различных действий и бездействия по службе в интересах определенных лиц», — говорится в тексте обвинения.

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