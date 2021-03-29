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Мэрия Петрозаводска напомнила о непрекращающихся работах на сетях ливневой канализации (ФОТО)

Новости. Общество
11:40, 30 Марта 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Рабочие ликвидируют скопление талой воды на проезжих частях и тротуарах, чтобы обеспечить безопасное передвижение по городу пешеходов и автомобилей, рассказали в администрации города.

Администрация Петрозаводска напоминает, что МКУ "Служба заказчика" круглосуточно ведёт работы на сетях ливневой канализации в период активного снеготаяния и пропуска паводковых вод. Сотрудники учреждения в разных районах города очищают дождеприёмники от снежного и ледяного покрова, ведут мониторинг состояния труб под дорогами и размораживают их при необходимости.

Необходимые мероприятия были проведены на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Щербакова и Некрасова, Заводской и Первомайского проспекта, Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы, проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского, на Почтовой площади, проезде строителей и Лесном проспекте. Особое внимание уделили также Бородинскому скверу. Кроме того, продолжаются работы по организации отвода талых вод на велодорожке. Мероприятия контролируются в плановом режиме.

При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55.

Напомним, сегодня утром на улице Машезерская в Петрозаводске внедорожник провалился в лужу, под которой скрывалась огромная яма.

А велодорожка  в Лососинском парке и вовсе ушла под воду.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-30 11:56:44
Трудолюбивые парни работают, либероидная шелупонь ноет в интернете :)
Off
2021-03-30 12:02:41
театральный критик, ага , это лдпровцы виноваты , что педриоты за*рали город. :)
театральный критик
2021-03-30 12:01:29
театральный критик, работают, когда трезвые, но это бывает редко.
кир
2021-03-30 11:55:04
Когда под городом будут выкопаны ливнёвки в рост человеческий, чтобы там ходить можно было? Как в старых фильмах?
театральный критик
2021-03-30 11:45:32
Фуфло! Нет у вас ливневки, а та что есть забита песком! Реальность фотками не победить!
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