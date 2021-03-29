Мэрия Петрозаводска напомнила о непрекращающихся работах на сетях ливневой канализации (ФОТО)

Рабочие ликвидируют скопление талой воды на проезжих частях и тротуарах, чтобы обеспечить безопасное передвижение по городу пешеходов и автомобилей, рассказали в администрации города.

Администрация Петрозаводска напоминает, что МКУ "Служба заказчика" круглосуточно ведёт работы на сетях ливневой канализации в период активного снеготаяния и пропуска паводковых вод. Сотрудники учреждения в разных районах города очищают дождеприёмники от снежного и ледяного покрова, ведут мониторинг состояния труб под дорогами и размораживают их при необходимости.

Необходимые мероприятия были проведены на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Щербакова и Некрасова, Заводской и Первомайского проспекта, Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы, проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского, на Почтовой площади, проезде строителей и Лесном проспекте. Особое внимание уделили также Бородинскому скверу. Кроме того, продолжаются работы по организации отвода талых вод на велодорожке. Мероприятия контролируются в плановом режиме.

При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55.

Напомним, сегодня утром на улице Машезерская в Петрозаводске внедорожник провалился в лужу, под которой скрывалась огромная яма.

А велодорожка в Лососинском парке и вовсе ушла под воду.