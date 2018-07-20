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Новости. Общество
18:20, 20 Июля 2018

Мэрия Петрозаводска объявила аукцион на покупку жилья для сирот

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Администрация Петрозаводска приобретет 19 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает мэрия.

"Планируется заключение муниципальных контрактов на приобретение 19 благоустроенных жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 июля", - говорится в сообщении.

Извещения о проведении открытых аукционов в электронной форме опубликованы на электронной площадке РТС-тендер.

В 2018 году был значительно увеличен объем бюджетных средств, выделенных на приобретение жилья для сирот. В общей сложности для них будет закуплено 30 благоустроенных жилых помещений.

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