Мэрия Петрозаводска объявила аукцион на покупку жилья для сирот

Администрация Петрозаводска приобретет 19 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает мэрия.

"Планируется заключение муниципальных контрактов на приобретение 19 благоустроенных жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 июля", - говорится в сообщении.

Извещения о проведении открытых аукционов в электронной форме опубликованы на электронной площадке РТС-тендер.

В 2018 году был значительно увеличен объем бюджетных средств, выделенных на приобретение жилья для сирот. В общей сложности для них будет закуплено 30 благоустроенных жилых помещений.