Мэрия Петрозаводска обнаружила продавцов-нелегалов на Древлянке

Сотрудники управления потребительского рынка проверили четыре торговые точки, на которые поступили жалобы от горожан, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Торговля рыбой у детской площадки на Берёзовой аллее была прекращена по инициативе предпринимателей. В отношении граждан, которые реализовывали непродовольственные товары на Лососинском шоссе, 25 и ул. Репникова, 11, составлены административные протоколы по статье "Несанкционированная торговля".





По торговой точке на ул. Антонова, 9Б будет проведена проверка действующего договора с управляющей компанией.