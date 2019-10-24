Мэрия Петрозаводска обнаружила продавцов-нелегалов на Древлянке

Новости по теме
Загрузка...
Сотрудники управления потребительского рынка проверили четыре торговые точки, на которые поступили жалобы от горожан, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Торговля рыбой у детской площадки на Берёзовой аллее была прекращена по инициативе предпринимателей. В отношении граждан, которые реализовывали непродовольственные товары на Лососинском шоссе, 25 и ул. Репникова, 11, составлены административные протоколы по статье "Несанкционированная торговля".
По торговой точке на ул. Антонова, 9Б будет проведена проверка действующего договора с управляющей компанией.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
18.10.2019, 10:43
19.10.2019, 11:22
22.10.2019, 12:30
Аналитика
Сегодня 09:57
Обществоведение
Вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о создании в республике Центра скорой медицинской помощи.
23.10.2019 16:40
23.10.2019 14:46
22.10.2019 13:43
Чтиво
22.10.2019 12:30
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
22.10.2019 11:57
18.10.2019 10:43
18.10.2019 09:48
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии