Мэрия Петрозаводска обвинила мусорного оператора в некачественной работе

Специалисты администрации выявили нарушения в содержании ряда контейнерных площадок Петрозаводска, сообщили в пресс-службе мэрии.

Очередной рейд состоялся 25 февраля по поручению главы Ирины Мирошник. Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства выявили ряд нарушений.

"В адрес компании–регионального оператора направлено несколько уведомлений о некачественной работе подрядных организаций по вывозу ТКО с дворовых контейнерных площадок", - рассказали в мэрии.

В соответствии с поручением главы города контроль за надлежащим функционированием новой схемы транспортировки отходов ведется в постоянном режиме.

Как напомнили в мэрии, с 1 января услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в столице Карелии оказывают три предприятия: ПМУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "АктивПро". О своих нареканиях в адрес этих предприятий можно сообщать по телефонам, указанным на сайте Администрации города, а также сотрудникам компании-регионального оператора ООО "Автоспецтранс": телефон приемной: 8(8142) 28-28-14 (с 09.00 до 17.00 в рабочие дни).