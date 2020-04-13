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Мэрия Петрозаводска отдала служебные машины волонтерам для доставки продуктов и лекарств пожилым людям

Новости. Общество
08:20, 14 Апреля 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Волонтёры организовали доставку продуктов и лекарств пожилым людям в Петрозаводске, по поручению Ирины Мирошник добровольцам предоставлены автомобили администрации, сообщили в мэрии города.

Оперативный штаб волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям в условиях профилактики коронавирусной инфекции, продолжает своё дежурство в "Точке кипения". Здесь находится колл-центр, место подготовки продовольственных наборов для заявителей старше 65 лет. Добровольцы доставляют пожилым людям продукты и лекарства. Для передвижения по городу волонтерам предоставлены машины администрации Петрозаводска.

Добровольцы также взаимодействуют с благотворительными фондами, передают пожилым людям многоразовые маски, сшитые своими руками, начали организацию сети муниципальных центров акции помощи #мывместе, так как стали поступать заявки из районов Карелии.

От мечаетя, что костяк команды составляют коллективы Доброцентр10, ОНФ Республика Карелия, движения "Волонтеров-медиков" и ПетрГУ. В неё входят финансисты, преподаватели, студенты, юристы и общественники.

За деятельностью оперативного штаба волонтёров можно следить в группе "Доброцентр10: Волонтеры и Добровольцы Карелии".

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