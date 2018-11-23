Мэрия Петрозаводска отремонтировала дорогу к бассейну "Онего"

Последний этап восстановления асфальта выполнили на Университетской улице, сообщили в мэрии.

Как рассказали в городской администрации, с учетом пожелания горожан мэрия изыскала возможность для ремонта поврежденных фрагментов асфальта на участке от верхнего Чапаевского кольца до проезда к бассейну "Онего".

"На Университетской улице восстановлено около 300 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Эти работы завершили сезонный этап «ямочного» ремонта дорог в городе", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

По данным мэрии, с мая по ноябрь в столице Карелии отремонтировано около 75 тысяч квадратных метров асфальта.