Мэрия Петрозаводска отремонтировала дорогу к бассейну "Онего"

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Последний этап восстановления асфальта выполнили на Университетской улице, сообщили в мэрии.
Как рассказали в городской администрации, с учетом пожелания горожан мэрия изыскала возможность для ремонта поврежденных фрагментов асфальта на участке от верхнего Чапаевского кольца до проезда к бассейну "Онего".
"На Университетской улице восстановлено около 300 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Эти работы завершили сезонный этап «ямочного» ремонта дорог в городе", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
По данным мэрии, с мая по ноябрь в столице Карелии отремонтировано около 75 тысяч квадратных метров асфальта.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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